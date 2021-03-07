الرابطة المحترفة الاولى – الجولة 16 – النتائج والهدافون

في ما يلي نتائج وهدافو مقابلات الجولة السادسة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

امس السبت

في بن قردان

اتحاد بن قردان 3

ايوب التليلي (45) وعمر زكري (54) وسيف الدين الجربي (63)

الاتحاد المنستيري 2

ادريس المحيرصي (35) وداغو تشيبامبا (ض ج 90 ز1)

اليوم الاحد

في حمام سوسة –

النجم الساحلي 2

رضوان زردوم د45 والطيب مزياني د90 زائد 2

مستقبل سليمان صفر

في باجة –

الاولمبي الباجي صفر

مستقبل الرجيش صفر

في بنزرت –

النادي البنزرتي 1

امادو صابو د73

نجم المتلوي 1

علاء بوسليمي د48

في باردو

الملعب التونسي 2

حسن مسعدي د25 من ضربة جزاء وبلال اية مالك د68

شبيبة القيروان صفر

في رادس

النادي الافريقي صفر

النادي الصفاقسي صفر

وتاجلت مباراة اتحاد تطاوين والترجي الرياضي الى موعد لاحق.

الترتيب

الفرق ن ل ف ت ه له عليه

1- الترجي الرياضي 37 14 12 1 1 24 7

2- النجم الساحلي 30 15 9 3 3 22 12

3-النادي الصفاقسي 28 15 8 4 3 21 8

– اتحاد بن قردان 28 16 7 7 2 16 8

5-مستقبل الرجيش 24 16 6 6 4 16 11

6- الاولمبي الباجي 21 16 5 6 5 15 16

7- مستقبل سليمان 20 16 5 5 6 19 24

8- الاتحاد المنستيري 19 14 5 4 5 17 13

-الملعب التونسي 19 16 4 7 5 18 16

-10- اتحاد تطاوين 18 15 4 6 5 12 16

11-نجم المتلوي 17 16 4 5 7 9 15

12- النادي البنزرتي 14 15 3 5 7 10 15

13 – النادي الافريقي 13 16 2 7 7 16 25

14- شبيبة القيروان 2 16 0 2 14 8 37