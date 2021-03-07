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رسميا: استئناف الأنشطة الثقافية..

استئناف كل الأنشطة الثقافية بجميع فضاءات العروض

2021/03/07 أخبار, المصدر, ثقافة

أصدرت وزارة الشؤون الثقافية امس السبت بلاغا أعلنت فيه عن استئناف كل الأنشطة والتظاهرات الثقافية والفنية بجميع فضاءات العروض مع تطبيق
البروتوكول الصحي الخاص بكلّ مجال من مجالات الأنشطة الثقافية المعنية.
وياتي هذا القرار تبعا لاجتماع اللجنة الوطنيّة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المنعقد بتاريخ 5 مارس 2021 بإشراف رئيس الحكومة.

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