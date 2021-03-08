قابس: التصريح باستثمارات في القطاع الصناعي خلال سنة 2020

تم التصريح لدى الادارة الجهوية لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد بقابس خلال سنة 2020، ب93 مشروعا صناعيا باستثمارات جملية فاقت ال131 مليون دينار، تمكن من احداث 1287 موطن شغل من بينها 11 مشروعا في صناعة مواد البناء والخزف والبلور، بتكلفة تفوق ال56 مليون دينار

كما تم التصريح خلال سنة 2020، وفق ما جاء في وثيقة تحصلت عليها (وات) من الادارة الجهوية لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد، ب220 مشروعا في مجال الخدمات المرتبطة بالصناعة باستثمارات جملية تفوق ال30 مليون دينار تمكن في صورة انجازها من احداث 763 موطن شغل منها 22 مشروعا في الاشغال العامة تفوق كلفتها 3.5 مليون دينار.

وسجلت ولاية قابس خلال سنة 2020 دخول 22 مشروعا صناعيا وفي الخدمات المرتبطة بالصناعة باستثمارات جملية تفوق 9.4 مليون دينار وفرت في مجملها 164 موطن شغل.

كما شهدت ولاية قابس خلال سنة 2020 انجاز 04 مشاريع من فئة المشاريع التي تفوق استثماراتها 05 مليون دينار بتكلفة جملية تناهز ال33.6 مليون دينار وفرت 462 موطن شغل منهما مشروعين دخلا طور الاستغلال بكلفة بلغت 19.5 مليون دينار.