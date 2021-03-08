جليلة بن خليل تكشف موقف اللجنة العلميّة من الاحتجاجات الأخيرة

إلقاء القبض على شخص من أجل السّرقة مبلغ مالي من داخل محلّ مسكون

امطار متفرقة وانخفاض طفيف في الحرارة

تسجيل 34 وفاة و إصابة 676 شخصا بالكورونا..

عاجل: هبوط اضطراري لطائرة تابعة للخطوط التونسيّة

2021/03/08 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

اضطر صباح اليوم الإثنين 8 مارس 2021، طاقم طائرة أقلعت من مطار الحبيب بورقيبة المنستير الدولي باتجاه مطار ليون بفرنسا إلى الهبوط الاضطراري والعودة إلى مطار تونس قرطاج بعد حصول عطب فني في الطائرة التي كانت تقل 109 مسافرا.

وأكد مصدر من شركة الخطوط التونسية في تصريح لشمس أف أم أن الطائرة تعرضت للضغط الجوي، مما يعبر عنه بالهبوط الفجئي للضغط، بعد أن قطعت حوالي نصف المسافة في الجو، وأن قائد الطائرة اضطر للعودة والهبوط بمطار قرطاج، مشيرا إلى أن حالة من الرعب انتابت المسافرين وأن جميعهم في صحة جيدة دون تسجيل أضرار بشرية.

وذكر المصدر ذاته أن طائرة أخرى ستقل المسافرين إلى وجهتهم ليون من مطار تونس قرطاج.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn