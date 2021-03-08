صفاقس: تسجيل 4 وفيات جديدة بفيروس “كورونا” ليرتفع العدد الجملي إلى 650 حالة وفاة

ارتفع عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد في ولاية صفاقس إلى 650 حالة بعد تسجيل 4 وفيات جديدة خلال ال24 ساعة الماضية، وفق ما كشفت عنه الإدارة الجهوية للصحة اليوم الاثنين.

ويعد هذا اليوم الخامس الذي تعرف فيه الجهة ارتفاعا من جديد لعدد الوفيات بعد أن شهدت الجهة نزولا لمعدلها في حدود حالة وفاة أو حالتين، كما رصدت الجهة 40 حالة إيجابية على مجموع 159 تحليلا منجزا و59 حالة تعافي في الفيروس.

ويتواصل إيواء مصابين بالفيروس في الوحدات الاستشفائية والخاصة بالجهة، حيث يقيم حاليا باقسام العناية المركزة 18 مصابا، وبأقسام “كوفيد +” 70 مصابا، وبالمصحات الخاصة 30 مصابا.

يذكر أن العدد الجملي للحالات الإيجابية في الجهة بلغ إلى حد الآن 22879 حالة مكتشفة على مجموع 84891 تحليلا منجزا لتقصي الوباء، في حين بلغ عدد المتعافين منه 21409 اشخاص.