القبض على شخص من أجل الإعتداء بالعنف الشديد

على إثر ورد مكالمة هاتفيّة يوم 07 مارس 2021 على منطقة الأمن الوطني بسوسة المدينة مفادها تعرّض شخص إلى الإعتداء بالعنف الشديد بجهة خزامة.

تمّ إيلاء الموضوع الأهميّة اللازمة وقامت فرقة الشرطة العدليّة بمنطقة الأمن الوطني بسوسة المدينة بالتحوّل على عين المكان حيث تم العثور على المتضرّر (32 سنة قاطن الجهة) متعرّضا إلى إصابة على مستوى رأسه وقد حلّ في الوقت ذاته أعوان الإسعاف الطبي وقاموا بنقله إلى المستشفى لتلقي الإسعافات وحسب الإطار الطبّي المباشر فإن حالته تنذر بالخطر.

بإجراء جملة من التحرّيات الميدانيّة المعمّقة أمكن للفرقة المذكورة من التعريف بالجاني (21 سنة قاطن الجهة) وبتمشيط مكان الواقعة تمّ إلقاء القبض عليه، وبالتحرّي معه إعترف باعتدائه على المتضرّر نتيجة خلافات بينهما.

بمراجعة النيابة العموميّة، أذنت بالإحتفاظ به من أجل “الإعتداء بالعنف الشديد”.