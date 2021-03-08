رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية يعرض تشكيلة حكومته على البرلمان في سرت

وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، إلى سرت لعرض تشكيلته الوزارية على أعضاء مجلس النواب في جلستهم المزمع عقدها، اليوم الاثنين.

ويصوت مجلس النواب الليبي، على التشكيلة الحكومية الإتلافية التي يقدمها رئيس الوزراء الدبيبة، وذلك لنيل الثقة قبل ممارسة عملها فى البلاد.

وتوقعت مصادر ليبية، اكتمال النصاب القانوني المطلوب لعقد الجلسة والمقرر بـ 120 نائبا، بعد موافقة غالبية النواب على الحضور.

هذا وقد وصل عشرات من أعضاء البرلمان الليبي من طرفي الصراع إلى مدينة سرت الواقعة على خط الجبهة، اليوم الأحد، للتصويت على حكومة الوحدة الوطنية المقترحة في جلسة هذا الأسبوع.

وفيما طالبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بعدم عرقلة جلسة منح الثقة، دعا 42 نائبا في البرلمان لتأجيل الجلسة.

وكان رئيس الحكومة المعين عبد الحميد الدبيبة أعلن الجمعة الماضي، أنه يعمل على تشكيل حكومة وحدة كبيرة تضم 35 عضوا.

رويترز