تكريم لإيمان بحرون من قبل المنظمة الدولية للتضامن والصداقة و التسامح

بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة 8 مارس ، حظيت الاعلامية ايمان بحرون بتكريم من طرف المنظمة العالمية للتضامن و الصداقة و التسامح الاستشارية لدى الأمم المتحدة OISAT وذلك ضمن الشعار الذي اختاره المنتظم الاممي لهذا العام “القيادة النسائية لمستقبل قائم على المساواة في عالم كوفيد 19”.

وتعنى المنظمة العالمية للتضامن و الصداقة و التسامح /WASAT التي تحظى بصفة استشارية لدى هيئة الأمم المتحدة ، بالمبادئ المتعلقة بتطبيق حقوق الانسان و احترام مبدأ المساواة و اللاتمييز.

هذا وانتظم بالمناسبة منتدى عالمي عن بعد شاركت فيه سيدات ممثلات لكل من أوروبا،أمريكا،اسيا،افريقيا والدول العربية والمغاربية.

ويعد هذا التكريم الذي نالته الإعلامية ايمان بحرون بن مراد اعترافا من المنظمة بما حققته مهنيا ولتسجيل اسمها في التاريخ كأول امرأة عربية وافريقية تدير مؤسسة إعلامية عمومية وهي مؤسسة التلفزة التونسية التي قادتها من 2012الى 2014.

وكانت السيدة بحرون قد توجت بالجائزة العالمية Exceptionnel Women Of Excellence من طرف المؤتمر العالمي لسيدات الأعمال في أمستردام سنة 2019 احتفالا بنفس المناسبة.

وتدير ايمان بحرون حاليا إحدى أهم مؤسسات الاتصال في تونس وهي عضو في عدد من المنظمات