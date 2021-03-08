لجنة الماليّة بمجلس نواب الشعب تطلع على الصعوبات التي تواجه شركة اسمنت أم الاكليل بتاجروين

اعتبر رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب هيكل المكي، الاثنين، ان الحل الوحيد والامثل لانقاذ شركة أسمنت أم الاكليل بتاجروين وإخراجها من الصعوبات المالية الخانقة التي تمر بها يكمن في تدعيم الانتاج وتسويقه.

وبين النائب خلال الزيارة، التّي أداها أعضاء اللجنة إلى ولاية الكاف للاطلاع على المشاريع المعطلة بالجهة، وكيفية التصرف في المال العام، وعلى الوضع الصعب، الذي تمر به الشركة، المقدرة طاقة إنتاجها بمليون طن سنوياً من الاسمنت الصناعي، تعاني من وضعيّات فساد ليست مسؤولة عنها، ومنها مسألة أكياس التعليب المفروضة على الشركة والتي تخضع، وفق تقديره، الى أوامر وقوانين وتراتيب إدارية تتجاوزها.

واشار المكي، في ذات السياق، أنه سيتم اقتراح الحلول المناسبة لإنقاذ الشركة وضمان استدامة نشاطاتها حفاظا على مواطن الشغل، التّي توفرها لأبناء الجهة.

وكان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي قد ندد في تصريح سابق (لوات) على هامش زيارته الى مقر الشركة، بما وصفه بسوء تسيير كبير طال مؤسسة اسمنت ام الاكليل بتاجروين (مؤسسة عمومية) معتبرا أن ذلك يضع الادارة محل شبهات فساد، ويستوجب فتح تحقيق سريع من طرف هيئات الرقابة.

وقال الطبوبي في هذا الصدد، “لقد صدمت بما شاهدته من خراب في المؤسسة وتخريب للانتاج باتلاف حوالي 50 بالمائة منه”، مشيرا الى ان الفساد طال ايضا الجانب المتعلق بصناعة الاكياس، التي وصف نوعيتها بالرديئة ولا تستجيب للمواصفات بما جعل هذه المؤسسة تمثل رمزا للفساد ولسوء التسيير.

وتعد مؤسسة ام الاكليل بتاجروين مؤسسة عمومية تختص في صناع الاسمنت، وتمتلك الدولة نسبة تفوق 90 بالمائة من راس مالها الذي يبلغ 34 مليون دينار، حسب الموقع الرسمي للمؤسسة على شبكة الانترنات.