توننداكس يقفل حصّة الإثنين على ارتفاع بنسبة 15ر0 بالمائة

أقفلت بورصة تونس حصّة، الإثنين، على منحى إيجابي ليرتفع مؤشرها المرجعي، “توننداكس” بنسبة 15ر0 بالمائة ويبلغ مستوى 46ر6775 نقطة، وسط حجم تداول جملي قدّر ب4ر5 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة ” التونسيّة للأوراق المالية”.

وبخصوص أداء الأسهم، فقد أظهرت المؤشرات الحصّة تصدر سهم “سرفكوم” قائمة الارتفاعات، اذ تطور بنسبة 5ر5 بالمائة (100ر2 د) محققا معاملات بقيمة سجلا حجم تداول بلغت 225 ألف دينار.

كما زاد سهم التجاري بنك بنسبة 3 بالمائة (010ر28د)، بحجم تداول لم يتجاوز 400 ألف دينار.

في المقابل، تقهقر سهم الشركة العالمية لتوزيع السيارات القابضة بنسبة 6ر5 بالمائة (170ر1د) في ما بلغت قيمة المعاملات على السهم 83 ألف دينار.

وتراجع سهم “إيروسيكل” بنسبة 7ر1 بالمائة (100ر29د) فيما بلغ حجم تداول السهم 1 مليون دينار.

وكان سهم اسمنت قرطاج الأكثر تداولا، إذ وصل حجم المعاملات على السهم مستوى 1ر1 مليون دينار وقد أقفل الحصة على ارتفاع بنسبة 5ر2 بالمائة (080ر2د).