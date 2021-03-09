قابس: تسجيل 06 إصابات محلية جديدة بفيروس “كورونا”

افاد منسق خلية اليقظة الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بقابس حسين جبران بأن 06 عينات من جملة 55 تحليلا أجريت على اشخاص اشتبه في إصابتهم بفيروس “كورونا” جاءت نتائجها “ايجابية”، واشار الى ان الاصابات توزعت الى 03 اصابات بقابس الجنوبية واصابتين (02) بقابس المدينة، واصابة واحدة (01) بقابس الغربية.

وأوضح جبران في تصريحه ل(وات) أن العدد الجملي للأشخاص المصابين بالفيروس والذين تجاوزوا مرحلة العدوى وغير الحاملين للأعراض السريرية قد بلغ إلى حد اليوم في ولاية قابس 9016 شخصا من بين 9215 شخصا ثبتت إصابتهم، واضاف أن العدد الجملي لحالات العدوى النشطة يبلغ بالجهة 199 حالة من بينها 63 حالة بقابس الجنوبية و38 حالة بقابس المدينة و34 حالة بمارث.