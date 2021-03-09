تقديم طلب لتسجيل لقاح روسي-صيني مشترك…

بعد اجتياز اللقاح المشترك الروسي – الصيني، تشانغ هانهوي، المضاد لفيروس كورونا، المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، أعلن السفير الصيني لدى موسكو أنه تم تقديم طلب في روسيا لتسجيله.

ووفق ما نقله موقع روسيا اليوم قال السفير الصيني إن اللقاح من إنتاج شركة “بيتروفاكس” (Petrovax) الروسية وشركة CanSinoBiologics الصينية.

وأوضح السفير أن اللقاح يخضع للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية، ووصف نتائج التجارب بالإيجابية.

واضاف أن روسيا والصين بمشاركة ودعم الحكومات والإدارات ذات الصلة، تتعاونان ليس فقط في تطوير لقاح مشترك، ولكن أيضا في عشرات المشاريع الأخرى.

وقال السفير الصيني إن بكين مهتمة باللقاحات الروسية ” “سبوتنيك V”، و”إيبيفاكورونا” و”كوفيفاك”.

وأشار إلى أن الشركة المصنعة للقاح “سبوتنيك V”، معهد “غاماليا” وشركات صينية ذات صلة تدرس التعاون المشترك.

بالإضافة إلى ذلك، صرح الدبلوماسي بأن وزارة الصحة الروسية وافقت على طلب تسجيل عقار “Azifuding” الذي أنتجته الصين.