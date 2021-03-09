كأس الاتحاد الافريقي: برنامج الجولة الأولى

في ما يلي برنامج مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم المقررة يوم الأربعاء :

المجموعة الأولى:

إينييمبا (نيجيريا) – أهلي بنغازي (ليبيا)

وفاق سطيف (الجزائر) – أورلاندو بيراتس (جنوب افريقيا)

المجموعة الثانية:

نهضة بركان (المغرب) – نابسا ستارز (زامبيا)

شبيبة القبائل (الجزائر) – كوتون سبور (الكاميرون)

المجموعة الثالثة:

النادي الصفاقسي – ساليتاس (بوركينافاسو)

النجم الساحلي – جاراف (السينغال)

المجموعة الرابعة:

الرجاء البيضاوي (المغرب) – نامونغو (تنزانيا)

بيراميدز (مصر) – نكانا (زامبيا)

ويتأهل للدور ربع النهائي متصدر ووصيف كل مجموعة.