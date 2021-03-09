أريانة: رفع 518 مخالفة اقتصادية خلال شهري جانفي وفيفري الفارطين

تمكّنت فرق المراقبة الاقتصادية بأريانة، خلال شهري جانفي وفيفري الفارطين، من رفع 518 مخالفة اقتصادية وذلك بعد القيام بنحو 5359 زيارة ميدانية لعدد من نقاط البيع بالجملة والتفصيل بمختلف المعتمديات، شملت خاصة قطاعات المواد الاستهلاكية والفلاحية والفضاءات المفتوحة للعموم والملابس الجاهزة، وفق تقرير صادر عن الادارة الجهوية للتجارة.

وقد شملت المخالفات بالخصوص، وفق ذات التقرير الذي تحصلت (وات) على نسخة منه، الترفيع في الاسعار والفوترة وعدم اشهار الاسعار والاحتكار والمواد المدعمة والميترولوجيا والجودة، فيما تم حجز كميات من المواد المدعمة تمثلت في طن واحد، و550 كلغ من مادة الفارينة، و150 كلغ من مادة السكر، الى جانب حجز 594 كلغ من مادة البطاطا، و2 أطنان و250 كلغ من مادة الامونيتر و1858 علبة سجائر، و200 كلغ من الجبن “المرحي”.

وأشار التقرير، في جانب آخر، الى تسجيل ارتفاع في معدل أسعار أغلب أصناف الخضر خلال شهري جانفي وفيفري، تراوحت بين4 و70 بالمائة على مستوى الجملة، وبين 5 و70 بالمائة على مستوى التفصيل نتيجة للعوامل المناخية غير الملائمة، مقابل تسجيل انخفاض في معدلات أسعار بعض أصناف الغلال خاصة القوارص.

هذا الى جانب انخفاض أسعار الدجاج الجاهز للطبخ في حدود 1 و2 بالمائة على مستوى التفصيل، مقابل ارتفاع اسعار “الاسكالوب” بحوالي 4 بالمائة، والبيض بحوالي 2 بالمائة، مع تراجع طفيف لمعدل أسعار لحوم الابقار بـ2 بالمائة.