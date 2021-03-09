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بن عروس: تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 17 من بين المصابين

2021/03/09 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

كشفت اللجنة الجهوية لمتابعة تداعيات فيروس كورونا والتصدي لانتشاره بولاية بن عروس، خلال اجتماعها الدوري اليوم الثلاثاء، عن تسجيل عدد 12 حالة إصابة جديدة، بعد إجراء 73 اختبار فحص جديد، ليصبح العدد الجملي للإصابات المؤكدة 9769 إصابة.

وقد تم تسجيل 17 حالة جديدة متعافية، ليصبح العدد الجملي لحالات الشفاء 9297 .

ولم يتم منذ ثلاثة أيام تسجيل حالات وفاة جديدة، ليستقر العدد الجملي للوفيات منذ بدء جائحة فيروس كورنا عند 378 حالة.

وبالنسبة لوضعية المقيمين بالمستشفى الجهوي الياسمينات، فمازال قسم الاستعجالي يأوي 06 مرضى، وقسم الطب الباطني يأوي 12 مريضا، وقسم الإنعاش 08 حالات.

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