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رئيس الجمهورية يلتقي بكل من محافظ البنك المركزي ورئيس لجنة المالية بالبرلمان للنظر في الوضع الاقتصادي

2021/03/09 أخبار, المصدر, سياسة

استقبل رئيس الجمهوريّة، قيس سعيّد، الثلاثاء، بقصر قرطاج، محافظ البنك المركزي، مروان العباسي.
وتناول اللقاء الوضع المالي والاقتصادي بالبلاد، وضرورة البحث عن حلول له اعتمادا على مقاربة جديدة.

كما استقبل رئيس الجمهوريّة رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، هيكل المكي. وتم التطرق خلال اللقاء إلى الأزمة السياسيّة الراهنة بالبلاد وانعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية.

ودعا رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي يدرج الوضع الاقتصادي والمالي على جدول أعماله، وفق ما نشرته رئاسة الجمهورية على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل لفيسبوك.

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