قابس: تسجيل حالتي وفاة و12 إصابة محلية جديدة بفيروس “كورونا”

افاد منسق خلية اليقظة الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بقابس حسين جبران (وات) بانه تم خلال ال24 ساعة الماضية تسجيل حالتي وفاة (02) جديدتين بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة بالفيروس في الولاية الى 285 حالة.

وبين جبران أن الإدارة الجهوية للصحة قد تلقت نتيجة 63 تحليلا أجريت على عينات مشتبه في إصابة أصحابها بفيروس “كورونا” وأن 12 من هذه التحاليل قد كانت نتيجتها “ايجابية”، مشيرا إلى أن الإصابات تتوزع الى 06 اصابات بقابس الجنوبية، واصابة واحدة (01) بكل من مارث والحامة ومطماطة الجديدة وقابس الغربية وغنوش وقابس المدينة.

وأوضح أن العدد الجملي للأشخاص المصابين بفيروس “كورونا” والذين تجاوزوا مرحلة العدوى وغير الحاملين للأعراض السريرية قد بلغ إلى حد اليوم في ولاية قابس 9026 شخصا من بين 9227 شخصا ثبتت إصابتهم، واضاف أن العدد الجملي لحالات العدوى النشطة يبلغ بالجهة 199 حالة من بينها 66 حالة بقابس الجنوبية و38 حالة بقابس المدينة و30 حالة بمارث .