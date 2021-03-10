العجز التجاري لتونس يتقلص الى زهاء 1894 مليون دينار خلال شهري جانفي وفيفري 2021

تقلص العجز التجاري لتونس خلال شهري جانفي وفيفري 2021 ، بنحو 6ر424 مليون دينار ليصبح في حدود 3ر1894 مليون دينار مقابل عجز بقيمة 2319 مليون دينار خلال نفس الفترة من 2020 وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للاحصاء، الاربعاء .

وارجع المعهد ، في بيان صحفي حول التجارة الخارجية بالاسعار الجارية – فيفري 2021 ، تقلص العجز التجاري لتونس خلال شهري جانفي وفيفري 2021 ، الى تطور الصادرات سلبيا بنسبة 1ر10 بالمائة والواردات سلبيا بنسبة 12 بالمائة.

وبلغت قيمة الصادرات ، خلال شهري جانفي وفيفري 2021 ، زهاء 6839 مليون دينار مقابل 8ر7606 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2020 و تقلصت الواردت لتصل الى 3ر8733 مليون دينار مقابل 8ر9925 مليون دينار خلال نفس الفترة من 2020

وسجلت تونس ، خلال شهري جانفي وفيفري 2021، عجزا مع الصين قارب 869 مليون دينار وتركيا بنحو 392 مليون دينار الى جانب روسيا بنحو 252 مليون دينار والجزائر بنحو 140 مليون دينار وايطاليا بنحو 7ر87 مليون دينار.

وحققت المبادلات التجارية لتونس في المقابل، مع فرنسا فائضا بقيمة 3ر710 مليون دينار و مع ألمانيا بنحو 254 مليون دينار الى جانب ليبيا بنحو 273 مليون دينار.

وتراجعت صادرات الطاقة بنسبة 4ر56 بالمائة وقطاع الفسفاط ومستقاته بنسبة 9ر43 بالمائة والنسيج والملابس والجلود بنسبة 8 بالمائة مقابل ارتفاع صادرات قطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية بنسبة 1ر9 بالمائة.

وسجلت صادرات تونس مع الاتحاد الاوروبي الذي يستخوذ على 73 بالمائة منها ، تطورا سلبيا بنسبة 6ر8 بالمائة بفعل تراجع حصة فرنسا بنسبة 5ر9 بالمائة وألمانيا بنسبة 7ر3 بالمائة وايطاليا بنسبة 3ر13 بالمائة وعربيا مع الجزائر بنسبة 1ر51 بالمائة وليبيا بنسبة 4 بالمائة.

وتطور نسق صادرات تونس ، في المقابل ، ايجابيا ، خلال شهري جانفي وفيفري 2021، مع هولندا بنسبة 101 بالمائة واليونان بنسبة 365 بالمائة.

وتراجعت جل واردات تونس ، خلال شهري جانفي وفيفري 2021، بفعل تقلص واردات التجهيز بنسبة 1ر15 بالمائة والمواد الاولية ونصف المصنعة بنسبة 5ر10 بالمائة والمواد الاستهلاكية بنسبة 6ر6 بالمائة .

وتقلصت واردات مواد الطاقة بنسبة 9ر33 بالمائة بفعل تراجع واردات المواد المكررة الى 3ر696 مليون دينار خلال شهري جانفي وفيفري 2021 مقابل 7ر829 مليون دينار خلال نفس الفترة من 2020

وتراجعت واردات الغاز الطبيعي الى 6ر163 مليون دينار خلال شهري جانفي وفيفري 2021 مقابل 5ر500 مليون دينار خلال نفس الفترة من 2020

وتطورت واردات تونس، مع الاتحاد الاوروبي الذي يمثل 8ر48 بالمائة من اجمالي واردات البلاد بشكل سلبي على غرار فرنسا بنسبة 7ر16 بالمائة وايطاليا بنسبة 1ر14 بالمائة والمانيا بنسبة 4ر6 بالمائة.

وتراجعت صادرات تونس تحت النظام الكلي ، خلال شهري جانفي وفيفري 2021، سلبيا ، بنسبة 2ر5 بالمائة مقابل 6ر1 بالمائة خلال نفس الفترة من 2020 وانخفضت الواردت بنسبة 1ر13 بالمائة مقابل 2ر2 بالمائة خلال نفس الفترة من 2020

و افضت نتائج التجارة الخارجية ، تحت النظام العام، الى تراجع الصادرات، خلال شهري جانفي وفيفري 2021 بنسبة 4ر22 بالمائة مقابل 1ر1 بالمائة خلال نفس الفترة من 2020 وتراجع الواردات بنسبة 5ر11 بالمائة مقابل 8ر2 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2020

وسجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تحسنا ب7ر1 نقطة اذ بلغت 3ر78 بالمائة خلال شهري جانفي وفيفري 2021 مقابل 6ر76 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2020

وسجلت المبادلات التجارية لتونس ، تحت النظام العام ، عجزا بقيمة 2ر4216 مليون دينار ، خلال شهري جانفي وفيفري 2021 ، وفائضا تحت نظام التصدير الكلي بقيمة 9ر2321 مليون دينار مقابل فائض بقيمة 5ر2177 مليون دينار خلال نفس الفترة من 2020

وينخفض عجز الميزان التجاري دون احتساب قطاع الطاقة ، خلال الشهرين الاولين من 2021 ، الى 8ر1025 مليون دينار علما وان العجز التجاري لقطاع الطاقة يبلغ 5ر868 مليون دينار اي زهاء 8ر45 بالمائة من العجز الجملي مقابل 8ر1159 ميلون دينار خلال نفس الفترة من 2020