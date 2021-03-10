قفصة: تنظيم عمليّة بيضاء للتلقيح ضدّ فيروس “كورونا”

نظّمت الادارة الجهوية للصحّة بقفصة، اليوم الاربعاء، عمليّة بيضاء تحاكي التلقيح ضدّ فيروس “كورونا”، وذلك بهدف الوقوف على آخر الاستعدادات الخاصة بالبدء في حملة التلقيح والتي ستنطلق في بلادنا يوم السبت القادم.

وكشفت هذه العمليّة، التي تمّت بمركز التلقيح الجهوي بقفصة والواقع بالقاعة الرياضية المغطّاة، التحضيرات التي قامت بها إدارة الصحّة بالجهة إستعدادا لحملة التطعيم ضد فيروس “كورونا”، وخاصة من ناحية تهيئة مركز التلقيح، وتكوين الاطارات الطبّية وشبه الطبّية التي ستتولّى بداية من السبت القادم الإشراف على التلقيح.

ويضمّ المركز الجهوي للتلقيح بالدائرة الصحية بقفصة الجنوبية 6 مكاتب تلقيح، ووحدة للإسعاف الطبّي الاستعجالي، وصيدلية، بالاضافة إلى فضاءات إنتظار.

وبيّن كاهية مدير الصحة الاساسية بقفصة، طه معتوق، في تصريح لـ”وات”، أنّه وحسب ما ضبطته وزارة الصحّة سيكون بإمكان مراكز التلقيح بالجهة تأمين ما لا يقلّ عن ألف جرعة في اليوم الواحد في مختلف مراحل حملة التلقيح ضد “كوفيد 19″، وستكون البداية يوم السبت القادم بتلقيح الاطارات الطبّية وشبه الطبّية العاملين في الخطوط الامامية في مكافحة وباء “كورونا” والذين بادروا بالتسجيل في المنصّة الالكترونية التي وضعتها وزارة الصحّة للغرض.

وجسّدت عمليّة محاكاة التطعيم ضدّ فيروس “كورونا” مختلف المراحل التي سيمرّ بها المُستفيدون من التلقيح منذ لحظة وصولهم إلى مركز التلقيح وإلى حين مغادرته، مرورا بالتثبّت من حالته الصحّية، وقياس حرارته في بهو الاستقبال، ثم تطعيمه ومراقبة وضعه الصحّي بعد التلقيح.

وحسب كاهية مدير الصحّة الاساسية، تضمّ ولاية قفصة عدّة مراكز تلقيح موزّعة على مختلف معتمديات الولاية سوف تعمل عند إنطلاق حملات التطعيم بمعدّل يومين في الاسبوع بإستثناء مركز التلقيح الواقع بقفصة الجنوبية الذي سيعمل 6 أيّام في الاسبوع .

ونظّمت الادارة الجهوية للصحة في الفترة المنقضية دورات تكوينية حول عملية التلقيح ضد فيروس “كورونا” وذلك لفائدة الاطارات الطبية وشبه الطبّية التي ستُشرف على حملات التطعيم .

وبلغ بولاية قفصة، وحسب آخر تحيين للوضع الوبائي لفيروس “كورونا”، مجموع الأشخاص الذين طالتهم عدوى الفيروس 4824 شخصا، تُوفّي من بينهم 286 شخصا، وتعافى 4413 شخصا آخر.