سيدي بوزيد: وقفة احتجاجية للمطالبة باطلاق سراح مستشار بلدي بالرقاب

نفّذ عدد من الناشطين في المجتمع المدني بولاية سيدي بوزيد، اليوم الاربعاء، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد للمطالبة باطلاق سراح المستشار البلدي بالرقاب، محمد عمار عبيدي، بعد ان تم ايقافه يوم أمس الثلاثاء على خلفية تدوينة تتلّعق بالنقابات الامنية نشرها على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.

وبيّن الكاتب العام للفرع الجهوي للمحامين بسيدي بوزيد، رشاد حفناوي، في تصريح لـ”وات”، ان الفرع الجهوي للمحامين تبنّى قضية المستشار البلدي، مشيرا إلى أنه تم إيقافه بتهمة الاساءة للغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي والتشويه والاخلال بالامن العام.