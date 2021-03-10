حسناء بن سليمان: تونس قادرة على إسناد افضل الخدمات الإدارية عن بعد بأقل كلفة وأكثر نجاعة

أكدت الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية، حسناء بن سليمان ,الأربعاء, بالعاصمة ان تونس قادرة على إسناد افضل الخدمات الإدارية عن بعد بأقل كلفة واكثر نجاعة وجودة.

وقالت بن سليمان، خلال يوم تحسيسي نظمته وزارة تكنولوجيات الاتصال بالتعاون مع المؤسسة الالمانية للتعاون الدولي، لفائدة الاعلاميين ومكونات المجتمع المدني للتعريف بالخدمات الادارية عن بعد ان تونس تزخر بالكفاءات والخبرات في مجال تطوير رقمنة الخدمات .

وابرزت ضرورة توعية المواطن التونسي وتحسيسه باهمية استخدام منظومة الخدمات الادارية عن بعد للتوقي من فيروس كورونا وكسب التحدي المتمثل في المحافظة على صحة المواطن التونسي من جهة و الترفيع في نسق تقديم هذه الخدمات من جهة اخرى .

وأشارت وزيرة الوظيفة العمومية، إلى ان شركاء تونس في الخارج يواصلون دعمهم لتونس لتحقيق نقلة نوعية في مجال تطوير رقمنة الخدمات لانها تعد اليوم من الاولويات التي ستساهم في مزيد إشعاع صورة تونس .

وأفادت انه تم إحداث لجنة وطنية مشتركة تضم ممثلين عن عديد الوزارات للتعاون ولتبادل المعلومات بخصوص الاطلاع على رجع الصدى للمواطن في مايخص الخدمات المقدمة اليه وتقييمها والتعرف عن مدى نجاعتها قصد تجاوز الإشكاليات التي يمكن أن يتعرض إليها.

وأشار وزير تكنولوجيات الاتصال، فاضل كريم ,من جهته, ان الوزارة انطلقت في التجارب التقنية لخدمة شبكة الجيل الخامس من الانترنات لينطلق العمل به في اواخر سنة2022 .

وافاد كريم في هذا الخصوص انه في حال استخدام 25 بالمائة من مجموع 50 بالمائة من المواطنين الذين يمتلكون حسابات بنكية بالجهات الداخلية لخدمة الخلاص عن بعد فان ذلك يعد مؤشر هاما جدا وايجابيا، وفق تقديره.

وأضاف انه في إطار تنفيذ مشاريع الإدماج المالي قدم المشغلون الثلاثة (اوريدو واتصالات تونس وارونج )مطالب للبنك المركزي أواخر شهر فيفري المنقضي للحصول على ترخيص يمكن المواطن التونسي الذي يمتلك هاتفا جوالا من التمتع بخدمة الدفع عبر الانترنات.

واعتبر وزير تكنولوجيا الاتصال ان الخدمات الإدارية عن بعد ليست عملية تقنية ومعلوماتية فحسب بل هي ثقافة من الضروري تشجيع المواطن التونسي على استخدامها ومعرفة اهم مميزاتها .

والجدير بالذكر انه تم عرض مجموعة من الخدمات على الخط لمجموعة من المؤسسات على غرار وزارة التعليم العالي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وشركة اتصالات تونس والشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة التونسية للاستغلال وتوزيع المياه ليتم في ما بعد تقييم احسن الخدمات الادارية على الخط .