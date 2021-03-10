الصين تمنح تونس 200 ألف جرعة تلقيح ضدّ كورونا.. وهذا موعد وصوله

استقبل رئيس الحكومة هشام المشيشي صباح اليوم الاربعاء 10 مارس 2021، بقصر الحكومة بالقصبة سفير الصين الشعبية بتونس جانغ جيان.

ونوّه المشيشي بوقوف الصين الدائم الى جانب تونس في جهودها من أجل مكافحة فيروس كورونا، متوجها بالشكر الى الحكومة الصينية على تقديم مائتي ألف جرعة تلقيح ضد الكورونا كهبة لبلادنا والتي ستصل في الأيام القادمة.

وأكد هشام المشيشي بهذه المناسبة على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين معتبرا ان التعاون بين الصين وتونس يجب ان يرتقي الى مستوى الشراكة الحقيقية عبر بعث شركات استثمارية عملاقة بين البلدين وتطوير التعاون خاصة في مجال البنية التحتية.

من جهته عبر سفير الصين بتونس جانغ جيان عن استعداد بلاده لمواصلة مساعدة تونس في مجابهة الوباء قدر الإمكان.

وأكد السفير عن رغبة بلاده في تطوير التعاون بين البلدين وخاصة في مجال البنية التحتية وفي المجال الصحي، مضيفا أن الصين ترغب في الترفيع في عدد السياح القاصدين بلادنا وفي الترفيع في حجم الصادرات وخاصة من زيت الزيتون.