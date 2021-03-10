تفاصيل القبض على شخص بحوزته مليارين

عاجل: رفض الافراج عن نبيل القروي

من بينها كتاب النكاح: عبير موسي تكشف وثائق من مقر اتحاد علماء المسلمين

عاجل: معز بن غربيّة يكشف تفاصيل جديدة بخصوص قضيّة سامي الفهري

الصين تمنح تونس 200 ألف جرعة تلقيح ضدّ كورونا.. وهذا موعد وصوله

2021/03/10 غير مصنف

استقبل رئيس الحكومة هشام المشيشي صباح اليوم الاربعاء 10 مارس 2021، بقصر الحكومة بالقصبة سفير الصين الشعبية بتونس جانغ جيان.

ونوّه المشيشي بوقوف الصين الدائم الى جانب تونس في جهودها من أجل مكافحة فيروس كورونا، متوجها بالشكر الى الحكومة الصينية على تقديم مائتي ألف جرعة تلقيح ضد الكورونا كهبة لبلادنا والتي ستصل في الأيام القادمة.

وأكد هشام المشيشي بهذه المناسبة على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين معتبرا ان التعاون بين الصين وتونس يجب ان يرتقي الى مستوى الشراكة الحقيقية عبر بعث شركات استثمارية عملاقة بين البلدين وتطوير التعاون خاصة في مجال البنية التحتية.

من جهته عبر سفير الصين بتونس جانغ جيان عن استعداد بلاده لمواصلة مساعدة تونس في مجابهة الوباء قدر الإمكان.

وأكد السفير عن رغبة بلاده في تطوير التعاون بين البلدين وخاصة في مجال البنية التحتية وفي المجال الصحي، مضيفا أن الصين ترغب في الترفيع في عدد السياح القاصدين بلادنا وفي الترفيع في حجم الصادرات وخاصة من زيت الزيتون.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn