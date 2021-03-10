رئاسة الجمهوريّة تعلن عن استعادة جزء من الأموال المنهوبة.. وهذه التفاصيل

أكدت رئاسة الجمهوريّة بلاغ صادر عنها اليوم الأربعاء 10 مارس أن الدولة التونسيّة قد استعادت مبلغا ماليا يقدّر بحوالي 3 مليون دينار ونصف من الأموال المنهوبة بالخارج وذلك بفضل مساعي دبلوماسيّة .

وفي ما يلي نص البيان:

في إطار متابعة رئيس الجمهورية المستمرة لملف استرجاع الأموال المنهوبة بالخارج، تعلم رئاسة الجمهورية أن السلطات السويسرية قامت بتحويل مبلغ مالي يقدر بحوالي 3 مليون دينار ونصف إلى حساب الدولة التونسية بالبنك المركزي.

وتندرج هذه التحويلات في إطار إنابة قضائية دولية مؤرخة في 10 سبتمبر 2020 في ما يتعلق بقضية الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وأقربائه صادرة عن السلطات القضائية التونسية وتبعا للمساعي الديبلوماسية المبذولة في هذا الشأن.

وإذ يبدو هذا المبلغ زهيدا مقارنة بمبالغ أخرى لا تزال في الخارج، فإن استرجاعه يعد دليلا على أن العمل بجد وإخلاص يمكن أن يساهم في استعادة بقية المبالغ.

وتجدد رئاسة الجمهورية، في هذا الإطار، التزامها بمواصلة المساعي الديبلوماسية واتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لاسترجاع الأموال المنهوبة وعدم التفريط في أي مليم من أموال الشعب التونسي.