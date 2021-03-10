فرقة الحرس الديواني بالقيروان تحجز 900 كلغ من المعسل المهرب المصنع يدويا

تمكنت فرقة الحرس الديواني بالقيروان، الأربعاء، من ضبط شاحنة خفيفة ذات ترقيم تونسي محملة ببراميل تحتوي على أكياس معبأة بكميات من المعسل المصنع يدويا، قدر وزنها ب900 كلغ، وذلك في إطار مكافحة تهريب مواد التبغ.

وذكرت الإدارة العامة للديوانة في بلاغ لها، أنه بمزيد التحري مع السائق، أفاد بأنه قام بشحنها من أحد المحلات الكائنة بمنطقة “ذراع التمار” بالقيروان، ليتم بالتنسيق مع النيابة العمومية تفتيش المحل المذكور، ويتضح أنه معد لتصنيع هذه المادة بطريقة يدوية.

كما تم العثور على كمية أخرى من المعسل المصنع يدويا تقدر ب1200 كلغ من مادة المعسل، وقد أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بنفرين في قضية الحال.

يشار إلى أن تصنيع مواد التبغ هو من اختصاص الدولة حصريا، كما يخضع إنتاجها وتعليبها إلى المراقبة الفنية.