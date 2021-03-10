أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية عن تغيير مواعيد انطلاق بعض قطارات نقل المسافرين على أحواز الساحل، بداية من غد الخميس، تبعا لتعديل توقيت حظر الجولان من الساعة العاشرة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا.

وأشارت الشركة، في بلاغ أصدرته مساء الأربعاء، الى ان البرمجة المعدلة للسفرات ستكون على النحو التالي:

– ينطلق أول قطار من سوسة الجنوبية في اتجاه المنستير و المهدية على الساعة 05 و 05 دق.

– ينطلق أول قطار من المهدية في إتجاه المنستير و سوسة على الساعة 05 و 20 دق.

– ينطلق أول قطار من المنستير في إتجاه سوسة باب الجديد على الساعة 05 و 50 دق.

– ينطلق آخر قطار من سوسة باب الجديد في اتجاه المنستير على الساعة 20 و 10 دق.

– ينطلق آخر قطار من سوسة باب الجديد في اتجاه المنستير و المهدية على الساعة 19 و 30 دق.