الصحافة الايطالية تلمح الى امكانية رحيل كريستيانو رونالدو عن يوفنتوس

تطرقت الصحافة الإيطالية، الصادرة اليوم الخميس، إلى إمكانية رحيل النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، عن نادي يوفنتوس الصيف المقبل، سيما بعد إقصائه في منافسة رابطة الابطال الاوروبية على يد نادي بورتو في الدور ثمن النهائي.

وأشارت صحيفة “توتو سبورت” المقربة من إدارة “السيدة العجوز” أن “الدون” سيرحل عن “اليوفي” في الصيف القادم، وأن كييزا ودي ليخت سيقودان مشروع الفريق الأبيض والأسود في المستقبل.

وحددت الصحيفة 3 وجهات محتملة لرونالدو في الموسم القادم وهي أندية مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان أو سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

كما اتهمت الصحافة الإيطالية كريستيانو رونالدو بأنه “أصبح عبء ولم يعد يوفنتوس يراهن عليه في المستقبل”.

وخرج “اليوفي” من رابطة الأبطال على الرغم من فوزه في إياب ثمن النهائي على بورتو (3-2 بعد الوقت الإضافي)، علما أنه انهزم في الذهاب (1-2)، حيث رجحت الكفة لصالح النادي البرتغالي بأفضلية الأهداف المسجلة خارج الديار.