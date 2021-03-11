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صفاقس: تسجيل حالة وفاة و59 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” مقابل 59 حالة تعافي

2021/03/11 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

سجّلت ولاية صفاقس، خلال الـ24 ساعة الاخيرة، حالة وفاة واحدة جراء الاصابة بفيروس “كورونا” المستجد، و59 إصابة جديدة، مقابل 59 حالة شفاء، ليرتفع بذلك إجمالي الوفايات الى 654 حالة، والاصابات إلى 23070 إصابة، منها 21640 حالة تعافي منذ بداية ظهور الجائحة الوبائية.

وتفيد المعطيات الواردة في البلاغ التحييني للوضع الوبائي بجهة صفاقس، الصادر اليوم الخميس عن الادارة الجهوية للصحة، بأن الاصابات الجديدة بالفيروس تم اكتشافها من ضمن 220 تحليلا مخبريا أجري امس الاربعاء بمخبر التحاليل الجرثومية بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس وبعدد من المخابر الخاصة.

ويقيم حاليا بأقسام العناية المركزة، 22 مريضا، و64 مريضا بقسم “كوفيد-19 ” بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس، في حين يقيم 25 مريضا بالمصحات الخاصة.

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