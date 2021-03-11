سيدي بوزيد: تسجيل 18 اصابة جديدة بفيروس “كورونا”

سجلت ولاية سيدي بوزيد اليوم الخميس، 18 اصابة جديدة بفيروس “كورونا” و9 حالات شفاء، وفق ما أفاد المدير الجهوي للصحة محمد الزاهر الاحمدي، في تصريح (وات)

وباحتساب الحالات الجديدة، ارتفع العدد الجملي للإصابات منذ بداية انتشار فيروس “كورونا” بولاية سيدي بوزيد الى 5393 إصابة مؤكدة من بينها 4553 حالة شفاء و195 حالة وفاة.

وتتوزع الإصابات المؤكدة منذ بداية انتشار المرض في الجهة في معتمدية سيدي بوزيد الغربية ب2057 إصابة، وسيدي بوزيد الشرقية ب644 حالة، والسبالة ب281 حالة، والرقاب ب567 حالة، وجلمة ب295 حالة، وسيدي علي بن عون ب162 حالة، وبئر الحفي ب238 حالة، والمكناسي ب325 حالة، واولاد حفوز ب271 حالة، وسوق الجديد ب170 حالة، والمزونة ب247 حالة، ومنزل بوزيان ب74 حالة والسعيدة ب62 حالة.