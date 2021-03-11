تطاوين: تسجيل اصابة واحدة بفيروس “كورونا” ليصل العدد الجملي للمصابين 2643 شخصا

سجلت الادارة الجهوية للصحة بولاية تطاوين، وفق اخر تحيين للوضع الوبائي المرتبط بفيروس “كورونا” اصابة واحدة في معتمدية غمراسن تم الاعلام عنها من قبل احد المخابر الخاصة خارج الولاية في انتظار نتائج التحاليل التي سيتم ارسالها مساء اليوم الخميس الى المخبر المركزي بشارل نيكول في العاصمة، نظرا لافتقاد الفرق الفنية للتحاليل السريعة، حسب ما افاد به المدير الجهوي للصحةر طه المقدميني (وات)

وبين ذات المصدر ان العدد الجملي للمصابين اصبح 2643 اصابة مؤكدة منهم 03 مصابين يقيمون في قسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين

ولم تسجل الادارة الجهوية للصحة خلال ال24 ساعة الماضية حالات وفاة ليستقر العدد الجملي لضحايا “كوفيد-19 ” في حدود ال160 حالة وفاة 62 منها في تطاوين الشمالية و35 وفاة في تطاوين الجنوبية و34 في غمراسن و11 في بني مهيرة و8 في البئر الاحمر و04 في الصمار و03 في كل من رمادة وذهيبة