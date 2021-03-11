لهذه الأسباب تأخر اصدار جواز السفر البيومتري

أكّدت المديرة العامة للدراسات القانونية والنزاعات بوزارة الداخلية أحلام خرباش، الخميس 11 مارس 2021، أنّ أبرز الإشكاليات التي أعاقت التقدّم في إصدار جوازات السفر البيوموترية تهم منها إجراءات مرور المسافرين بمختلف نقاط الحدود الدولية وحرص الدول الأوروبية على اعتماد الأجانب القادمين لها على جوازات سفر عادية، إلى جانب ارتفاع كلفة التجهيزات التقنية المطلوب اقتناءها وضرورة تحيين اعتمادات مخصصة منذ سنة 2015.

وبيّنت خرباش، خلال جلسة الاستماع صلب لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالبرلمان، أنّه تمّ إدخال تعديلات بسيطة على مشروع قانون استخراج جواز السفر البيموتري، منها ما يهم ضرورة ربط استخراج الجواز بالحصول المسبق على وثيقة بطاقة التعريف البيموترية وإقرار حق كلّ تونسي في الحصول على جواز سفر فردي دون شرط تحديد السن في علاقة بتخفيض سن الحصول على بطاقة التعريف مع حذف أحكام تخول إسناد جواز سفر جماعي وغيرها من الإحكام.