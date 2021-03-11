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البريد التونسي يطلق تطبيقة جديدة خلال الفترة القادمة لتسهيل معاملات حرفائه

2021/03/11 أخبار, المصدر, متفرقات

سيطلق البريد التونسي خلال الأسابيع القادمة خدمة رقميّة جديدة، وفق ما كشف عنه رئيس مشروع تطبيقات الهواتف الذكيّة بالبريد التونسي (ماي بوست) محمد زهير.

وأفاد محمد زهير في تصريح “لوات” أن هذه التطبيقة استعمل على تسهيل معاملات حرفاء البريد وتوفير الخدمات المالية عن بعد لهم انطلاقا من عمليّة كشف الحسابات البريديّة والقيام بعمليّات التحويل المالي وطلب الحصول على الصكوك المالية وذلك باستخدام الهواتف الجوالة.

كما ستمكن التطبيقة الجديدة وفق ما فاد به رئيس مشروع “ماي بوست” من إمكانية فتح الحسابات البريدية للمواطن التونسي بطريقة مؤمنة مع مراعاة كل الضوابط والإجراءات المعمول بها في تونس ببقيّة المؤسّسات البنكيّة.
م/نج

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