بنزرت: تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” وانطلاق حملة التلقيح بالجهة انطلاقا من السبت القادم

أفاد المدير الجهوي للصحة ببنزرت، جمال الدين السعيداني، ان الجهة الصحية ببنزرت لم تسجل، يوم أمس الأربعاء، أية حالة وفاة بسبب الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد، فيما سجلت 27 إصابة جديدة.

وأضاف، في تصريح لـ(وات)، ان الحالة الوبائية في علاقة بانتشار الجائحة الفيروسية، حافظت على استقرار نسبي، حيث بلغت نسبة الايواء بأقسام “كوفيد19” المزودة بالاوكسيجين 11 بالمائة، بينما بلغت نسبة الايواء بقسم الإنعاش بالمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة 35 بالمائة، داعيا في هذا السياق، الى مواصلة اليقظة والالتزام بالتوصيات الواجبة بشأن البروتوكولات الصحية المعتمدة.

من جانب آخر، لاحظ المدير الجهوي للصحة، ان يوم السبت المقبل، سيتم الانطلاق بصفة رسمية في تنفيذ الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس “كرونا” بالمركز الجهوي للتلقيح بفضاء دار الشباب سيدي سالم ببنزرت الشمالية، بعد إتمام آخر اللمسات الإعدادية الواجبة لتهيئة الفضاء، تحت إشراف رئيس اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة (والي بنزرت)، محمد قويدر.

وذكر، أن العدد الجملي للإصابات بالفيروس في الجهة قد بلغ 7025 إصابة، منها 373 حالة وفاة و6230 حالة تعافي، في حين لا يزال 512 شخصا حاملين للفيروس، و1536 شخصا في الحجر الصحي الذاتي.