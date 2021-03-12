القصرين : ارتفاع ضحايا كورونا إلى 245 وفاة والإصابات إلى6287 إصابة

ارتفعت حصيلة ضحايا كوفيد 19 بالجهة الصحية القصرين منذ بدء الموجة الثانية للفيروس إلى حدود اليوم الجمعة إلى 245 حالة وفاة عقب تسجيل حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع وعشرين الأخيرة .

وارتفعت بدورها حالات الإصابة جراء هذا الوباء منذ بدء الجائحة الى حدود اليوم إلى 6287 إصابة اثر رصد 40 إصابة جديدة بالوباء بعد ورود نتائج تحاليل 149 عينة ، منهم 5601 حالة شفاء اي ما يمثل 91 بالمائة من الأشخاص المتعافين بالولاية وذلك وفق آخر تحيين للوضع الوبائي بالجهة .

وأورد ذات التحيين أن عدد الحالات الحاملة لوباء كورونا التي ووقع ايواءها بالمستشفى الجهوي بالقصرين والمستشفيات المحلية بلغ منذ بدء الجائحة الى حدود اليوم ، 774 حالة فيما بلغ عدد الحالات التي تم ايواءها بقسم العناية المركزة بقسم كوفيد 19 بالمستشفى الجهوي بالقصرين ، 86 حالة .