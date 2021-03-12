الدوري الاوروبي ( ثمن النهائي /ذهاب): النتائج

في ما يلي نتائج مباريات الدور ثمن النهائي ذهاب للدوري الاوروبي لكرة القدم (اوروبا ليغ) التي جرت امس الخميس .

الخميس 11 مارس :

اياكس أمستردام (هولندا) – يونغ بويز(سويسرا) 3-0

دينامو كييف (أوكرانيا) – فياريال (اسبانيا) 0-2

مانشستر يونايتد (انجلترا) – ميلان(ايطاليا) 1-1

سلافيا براغ(التشيك) – غلاسكو رينجرز (اسكوتلندا ) 1-1

روما (ايطاليا) – شاختار دونتسك(أوكرانيا) 3-0

اولمبياكوس (اليونان) – أرسنال (انجلترا) 1-3

توتنهام (انجلترا) – دينامو زغرب (كراوتيا) 2-0

غرناطة (اسبانيا) – مولدي (النرويج) 2-0

برنامج مباريات الاياب الخميس 18 مارس :

شاختار دونتسك(أوكرانيا) – روما (ايطاليا)

أرسنال (انجلترا) – اولمبياكوس (اليونان)

دينامو زغرب (كراوتيا) – توتنهام (انجلترا)

مولدي (النرويج) – غرناطة (اسبانيا)

يونغ بويز(سويسرا) – اياكس أمستردام (هولندا)

فياريال (اسبانيا) – دينامو كييف (أوكرانيا)

ميلان(ايطاليا) – مانشستر يونايتد (انجلترا)

غلاسكو رينجرز (اسكوتلندا ) – سلافيا براغ(التشيك)