الدوري الاوروبي ( ثمن النهائي /ذهاب): النتائج

في ما يلي نتائج مباريات الدور ثمن النهائي ذهاب للدوري الاوروبي لكرة القدم (اوروبا ليغ) التي جرت امس الخميس .
الخميس 11 مارس :
اياكس أمستردام (هولندا) – يونغ بويز(سويسرا) 3-0
دينامو كييف (أوكرانيا) – فياريال (اسبانيا) 0-2
مانشستر يونايتد (انجلترا) – ميلان(ايطاليا) 1-1
سلافيا براغ(التشيك) – غلاسكو رينجرز (اسكوتلندا ) 1-1
روما (ايطاليا) – شاختار دونتسك(أوكرانيا) 3-0
اولمبياكوس (اليونان) – أرسنال (انجلترا) 1-3
توتنهام (انجلترا) – دينامو زغرب (كراوتيا) 2-0
غرناطة (اسبانيا) – مولدي (النرويج) 2-0
برنامج مباريات الاياب الخميس 18 مارس :
شاختار دونتسك(أوكرانيا) – روما (ايطاليا)
أرسنال (انجلترا) – اولمبياكوس (اليونان)
دينامو زغرب (كراوتيا) – توتنهام (انجلترا)
مولدي (النرويج) – غرناطة (اسبانيا)
يونغ بويز(سويسرا) – اياكس أمستردام (هولندا)
فياريال (اسبانيا) – دينامو كييف (أوكرانيا)
ميلان(ايطاليا) – مانشستر يونايتد (انجلترا)
غلاسكو رينجرز (اسكوتلندا ) – سلافيا براغ(التشيك)