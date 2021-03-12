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الفرنسي كارتيرون يعود لتدريب الزمالك المصري

2021/03/12 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك تعيين الفرنسي باتريس كارتيرون مدربا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي في المرحلة المقبلة.

ويذكر ان كارتيرون قاد الزمالك للتتويج في السوبر الإفريقي على حساب الترجي الرياضي التونسي (3-1) والسوبر المصري كما نجح في قيادة الفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويخلف كارتيرون على راس الفريق المدرب البرتغالي جايمي باتشيكوالذي تولى تدريب الفريق خلال 6 اشهر اي منذ شهر سبتمبر الماضي .

وكان الزمالك انهزم امام الترجي التونسي 1-3 في الجولة الماضية من دور المجموعات ضمن رابطة ابطال افريقيا

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