جولة في صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ليوم الجمعة 2021

تناقلت صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ،اليوم الجمعة، عددا من الاخبار الوطنية والعالمية من ابرزها الانطلاق في تلقيح 15 الف من مهني الصحة اضافة الى دول تمضي باستخدام لقاح “استرازينيكا ” رغم تقارير عن اعراض جانبية .

وقد اورد موقع اذاعة ” موزاييك اف ام ” ، تصريحا لمديرة رعاية الصحة الاساسية وعضوة لجنة التلاقيح في وزارة الصحة احلام قزارة اكدت فيه تخزين 18 الف جرعة من ال30 الف جرعة من لقاح “سبوتنيك ” التي وصلت تونس اول الاسبوع لاستعمالهم جرعات ثانية في اللقاح في حين ستنطلق بداية من الغد السبت عملية تلقيح 15 الف من مهني الصحة لاغير وهم من ذوي الاولوية الذين يعتبرون في احتكاك مباشر مع فيروس كورونا .

وقد اوضحت في برنامج ” احلى صباح ” ان العدد الجملي لمهني الصحة يبلغ 120 الفا ، وسيتم تلقيح البقية لاحقا وفق برنامج الاولوية الذي وضعته الوزارة كما افادت بانه لن يتم اجراء تحاليل فيروس كورونا على من سيتلقون اللقاح في حين تقرر عدم تلقيح من اصيبوا بكورونا منذ اقل من 6 اشهر وفق تاكيدها.

وبينت قزارة ، ان ال500 الف جرعة لقاح التي اعلن رئيس الحكومة عن قرب وصولها تتمثل في 93 الف لقاح ” فايزر” و100الف جرعة في شكل شراء مباشر اضافة الى كميات من لقاح ” استرازينيكا ” بداية من 22 مارس 2021.

وتطرق موقع اذاعة “جوهرة اف ام ” مداخلة الدكتور الياس عمار المدير الجهوي للصحة بباجة الذي اكد فيها انه تم تسجيل 5 اصابات من افراد عائلتين بمعتمدية تبرسق بالسلالة البريطانية وذلك بعد عملية التقطيع الجيني .

واوضح الدكتور ،انه سيتم اليوم التاكد ان كانت السلالة الجديدة البريطانية او غيرها ،مشددا على انها في جميع الحالات سريعة الانتشار .

واشار المتحدث، الى ان معتمدية تبرسق وعلى عكس بقية مناطق الولاية تشهد منذ شهرين انتشارا للفيروس خاصة بعد ظهور اصابات في معهدين اوثلاث ،مذكرا بان تبرسق محاذية للكريب التي تم اكتشاف السلالة الجديدة بها .

ولفت في سياق متصل، الى انه سيتم اليوم تكثيف عمليات التقصي واجراء ما بين 350و500 تحليل “بي سي ار” بين معتمديتي تبرسق ونفزة في محاولة لاجتواء انتشار الفيروس .

ونشر موقع قناة ” نسمة ” نقلا عن موقع ” بورصة ” ان اصلاح منظومة الدعم في تونس اعتماد حزمة من الاجراءات على المدى القصير والمتوسط تشمل ترشيد استعمالات المواد المدعمة واتخاذ جملة من الاجراءات النوعية للتحكم في الكميات المدعومة وتوجيه الدعم نحو مستحقيه .

واضاف الموقع ، ان التوجه العام الذي سيقع مبدئيا تنفيذه يقتضي الاصلاح عبر الزيادات التدريجية في بعض اسعار المواد الاساسية المدعمة ولا يسمح بتوجيه الدعم الا لمستحقيه ،لافتا الى ان لجان العمل الوزارية التي تشتغل على المسالة تقر بان هذا التوجه يمثل مسارا يؤثر خصوصا على القوة الشرائية للفئات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض.

وذكر موقع اذاعة “شمس اف ام ” ان كندا والمكسيك والفليبين قرروا استكمال عملية التطعيم بلقاح “استرازينيكا” وذلك بعد تعليق الدنمارك والنرويج وايسلندا استخدمه وسط تقاريرعن تكون جلطات دموية لدى بعض الذين حصلو عليه .