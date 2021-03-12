القيروان: اهالي منطقة المناسة يطالبون الشركة الجهوية للنقل بالايفاء بتعهداتها وتوفير حافلة لنقل ابنائهم الى مؤسساتهم التربوية

طالب اهالي منطقة المناسة التابعة لعمادة وادي الحجل بمعتمدية حاجب العيون بالقيروان، الشركة الجهوية للنقل بالايفاء بتعهداتها ازاء المنطقة وذلك بتوفير حافلة لنقل ابنائهم الى مؤسساتهم التربوية، كانت قد وعدت بتوفيرها مع بداية جانفي 2021

وافاد عبد الوهاب السلطاني (احد الاولياء)، ان 178 تلميذا اصيلي منطقة المناسة، يتوزعون الى 115 تلميذا بمعهد ابن ابي ضياف و63 تلميذا بمعهد علي الزواوي بحاجب العيون، يتكبدون يوميا عناء التنقل لمسافة 23 كم ذهابا وايابا للوصول الى مؤسساتهم التربوية، ويتنقلون احيانا على حسابهم الخاص في شاحنات خفيفة في افواج، مما يعرض حياتهم لخطر الحوادث المرورية

واشار الى ان المبيت الذي كان يأوي هؤلاء التلاميذ، قام بتخفيض عددهم توقيا من تفشي وباء “كورونا” مما عمق من معاناة التلاميذ الذين اصبحوا مجبرين على التنقل يوميا الى معاهدهم

واضاف ان الشركة تعهدت خلال جلسة عمل في أكتوبر 2020 مع ديوان الخدمات المدرسية وبحضور نائب مجلس الشعب بتوفير حافلة مع مطلع السنة الجديدة، الا انه الى حد اليوم لم يتحقق حلم التلاميذ، على حد تعبيره.

من جانبه، اقر الرئيس المدير العام للشركة الجهوية للنقل بالقيروان بوبكر زخامة في تصريح ل(وات) ان الشركة تعهدت بتوفير هذه الحافلة لتلاميذ منطقة المناسة مع مطلع سنة 2021، وهو ما تم فعلا، الا ان تعطل اجراء مناظرة انتداب السواق التي نظمتها الشركة بسبب تفشي فيروس “كورونا”، حال دون اجراء المناظرة في موعدها مما عطل توفير الحافلة لفائدة المنطقة في اجالها المحددة

واوضح انه تم اجراء المناظرة وسيقوم المتناظرون باجراء الاختبار التطبيقي بعد ان قاموا باجتياز الاختبار الشفوي متعهدا بتوفير الحافلة مع حلول شهر جوان القادم او بحلول السنة الدراسية الجديدة.