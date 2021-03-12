كاس الكونفدرالية الافريقية : هدف حمزة لحمر ضمن قائمة افضل اربعة اهداف للجولة الافتتاحية

تم اختيار هدف متوسط ميدان النجم الساحلي حمزة لحمر في شباك جاراف السنغالي ضمن قائمة افضل اربعة اهداف للجولة الافتتاحية من مرحلة المجموعات لكاس الكونفدرالية الافريقية حسب ما اوردته الصفحة الرسمية للاتحاد الافريقي لكرة القدم على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.

وجاء هدف حمزة لحمر في الدقيقة 65 من ركلة حرة مباشرة في المباراة التي اقيمت يوم الاربعاء الماضي على ملعب رادس. وتمكن نفس اللاعب بعدها من اضافة الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء ليمنح فريق جوهرة الساحل فوزا مهما بثنائية نظيفة.

وضمت القائمة ايضا هدف لاعب اينييمبا النيجيري اوستين اولادابو امام الاهلي بنغازي بتسديدة يسارية استقرت في الزاوية البعيدة للحارس. وانتهت المقابلة بانتصار اينييمبا 2-1.

كما شملت هدف محمد فاروق لاعب بيراميدز المصري امام نكانا الزامبي (3-صفر) بعدما راوغ المدافع داخل المنطقة قبل ان يطلق كرة قوية غالطت الحارس والمدافعين اللذين كانا على الخط النهائي للمرمى.

اما الهدف الرابع فقد حمل توقيع محسن ياجور لاعب الرجاء الرياضي المغربي الذي منح من خلاله الفوز لفريقه على نامونغو التنزاني (1-صفر). وتوغل ياجور داخل المنطقة ثم تخطى المدافع قبل ان يسدد بيمناه كرة ارضية وضعها في الزاوية المعاكسة للحارس.