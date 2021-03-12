صفاقس : عدم تسجيل أيّة حالة وفاة ورصد 60 إصابة جديدة وفق الحصيلة المحيّنة لوباء “كورونا”

لم تسجّل ولاية صفاقس أيّة وفاة وفق الحصيلة المحيّنة لوباء “كورونا” بتاريخ اليوم الجمعة وهو ما لم تسجّله الجهة منذ مدة طويلة حتى خلال الفترة الأخيرة التي عرفت فيها مؤشرات انتشار الوباء نزولا ملحوظا.

في المقابل تم رصد 60 حالة إيجابية جديدة على مجموع 378 تحليلا منجزا و55 حالة تعافي من الوباء.

وتستقر جملة الوفيات المسجلة جراء الوباء في الجهة عند 654 وفاة في حين ارتفع إجمالي الحالات الإيجابية إلى 23130 حالة وعدد حالات الشفاء إلى 21695 حالة.

ولا يزال يقيم بأقسام العناية المركزة 21 مصابا بالفيروس وبأقسام “كوفيد +” 75 مصابا وبالمصحات الخاصة 29 مصابا.