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المهدية – كورونا: تسجيل 28 إصابة جديدة مقابل تعافي 22 مصابا

2021/03/12 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

كشفت نتائج تحاليل 98 عينة تقصٍ لفيروس “كورونا” بولاية المهدية، صدرت اليوم الجمعة، عن تسجيل 28 إصابة جديدة بالفيروس مقابل تعافي 22 مصابا.

وتوزعت الإصابات الجديدة، بحسب الدوائر الصحية، إلى 11 بالسواسي، و9 بالمهدية، و7 بالجم، إلى جانب إصابة واحدة بقصور الساف.
هذا وأنهى 22 مصابا بالفيروس التاجي الحجر الصحي، وتأكد شفاؤهم التام ما يرفع إجمالي حالات الشفاء، منذ بداية الجائحة، إلى 7756 حالة.

وبلغ العدد الجملي للإصابات بالجهة، منذ ظهور أول إصابة بتاريخ 8 مارس من العام الماضي، 8325، من بينها 230 حالة وفاة و339 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

يذكر أن عملية التلقيح ضد الفيروس ستنطلق غدا السبت 14 مارس بمركز التلقيح بدار الثقافة بالمهدية، وفق ما أكده سمير لحول مدير الصحة الوقائية، أمس الخميس في تصريح لـ”وات”.

وأوضح المتحدث أن عملية التلقيح ستشمل في البداية أعوان الصحة الذين يؤمّنون عمليات التطعيم في 13 مركزا تم تجهيزها بمختلف معتمديات الجهة.

ودعا لحول، في ذات السياق، إلى ضرورة الاقبال على التسجيل في عمليات التلقيح، مشيرا إلى أن نسبة التسجيل في الجهة لم تتعد 4 بالمائة من مجموع المعنيين بالتلقيح.

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