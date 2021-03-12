هام: هذا موقف وزارة الصحة من استعمال لقاح “استرازينكا” اثر ما راج بخصوص تسببه في جلطات

قال وزير الصحة فوزي مهدي اليوم الجمعة إن “لا مانع في قبول تونس للقاح استرازينيكا المضاد لكوفيد 19″، مبينا أن قرار بعض الدول الاسكندينافية تعليق استعمالها لهذا النوع من اللقاح هو توقيف احتياطي وليس منعا.

وأضاف في تصريح على هامش موكب تسلم وزارة الصحة لهبة كندية بقيمة 1 مليون دينار، انه “من المنتظر أن تصل إلى تونس شحنة من لقاح “فايزر” تضم 93600 جرعة الأسبوع القادم في اطار مبادرة “كوفاكس” العالمية تليها شحنة بنحو 138 ألف جرعة من لقاح استرازينيكا” البريطاني.

وأفاد أنه من المبرمج ارسال طائرة عسكرية في نهاية الأسبوع القادم لجلب الهبة الصينية المتكونة من 200 ألف جرعة من لقاح “سينوفاك” الصيني، فضلا عن الحصول في 29 مارس الجاري على شحنة من 100 ألف جرعة من لقاح “فايزر” في اطار الصفقة التي ابرمتها وزارة الصحة مباشرة مع هذا المخبر.

وبالنسبة للتأخير الحاصل على مستوى وصول التلاقيح التي تم الاعلان عنها في اطار مبادرة “كوفاكس”، قال مهدي إن “هذا التأخير لم يكن خيارا لكن الوقت الحالي يعتبرأكثر ملاءمة لاجراء التلاقيح اعتبارا لتراجع حالات الاصابات والوفيات بسبب كورونا وانخفاض عدد المقيمن في المستشفيات”.