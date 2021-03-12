توننداكس يحافظ على آدائه الايجابي للحصّة الثالثة على التوالي الجمعة

حافظت بورصة تونس على نسقها الايجابي، للحصة الثالثة على التوالي، ليختتم مؤشرها المرجعي “توننداكس” معاملات حصة، الجمعة، على ارتفاع بنسبة 13ر0 بالمائة، مدركا النقطة 98ر6829، وسط تداولات ناهزت 2ر3 مليون دينار، حسب معطيات للوسيط بالبورصة “التونسية للأوراق المالية”.

وحقق سهم سلكوم أفضل آداء خلال الحصة ليتطوّر سعره بنسبة 5ر4 بالمائة (690ر4د). في ما لم تتجاوز قيمة المعاملات على السهم ذاته 27 ألف دينار.

وظهر سهم الشركة التونسية للبنك ضمن قائمة الاسهم الفضل اداء خلال الحصّة بعد أن حقّق سعره زيادة بنسبة 7ر2 بالمائة (990ر2د)، مع حجم تبادل ناهز 78 ألف دينار. يذكر ان آداء سهم البنك العمومي شهد تقهقرا بنسبة 11 بالمائة منذ بداية سنة 2021.

وتقلصت قيمة سهم سرفيكوم، تحت طائلة توزيع الأرباح، بنسبة 5ر4 بالمائة (120ر2د). واستحوذت المعاملات على السهم قيمة 116 ألف دينار.

وسجل سهم سرياليس أضعف آداء، خلال الحصّة، ليتراجع سعره بنسبة 3 بالمائة، وينهي الحصّة عند مستوى 410ر9 دينار. وتمكّن السهم من التطوّر بنسبة 2 بالمائة منذ بداية السنة.

وكان سهم البنك التونسي الأكثر تداولا خلال الحصّة ليرتفع سعره بنسبة 2ر0 بالمائة. وتمكّن السهم من تحقيق معاملات بقيمة 550 ألف دينار.