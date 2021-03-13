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عاجل: هذه هي التلاقيح التي ستصل الى تونس في الفترة المقبلة

2021/03/13 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أكدت مديرة رعاية الصحة الأساسية وعضو لجنة التلاقيح أحلام قزارة، أن تونس ستستقبل خلال الأسبوع القادم جرعات من لقاح “فايزر” ضد فيروس كورونا.
كما ستصل الى تونس بعد ذلك تلقيح أسترازينيكا والتلقيح الصيني سينوفاك، وسيتم الدعوة إلى التلقيح حسب إمكانيات التلاقيح.

وكانت تونس قد استقبلت يوم 9 مارس الجاري الدفعة الأولى من لقاح سبوتنيك 5 الروسي متمثلة في 30 ألف جرعة، وأكد وزير الصحة أن هذه الدفعة ستليها خلال الأيام القليلة القادمة دفعات جديدة من تلقيح فايزر وشحنات هامة من اللقاح الصيني ومن اللقاحات المدعومة من آلية كوفاكس بما يمكّن من تلقيح 50% من الشعب التونسي.

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