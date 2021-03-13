رئيس الحكومة يكلف وزير الصناعة للتحول إلى ولاية قابس للاطلاع على ملابسات حادث المنطقة الصناعيّة

كلّف رئيس الحكومة، هشام مشيشي، وزير التجارة وتنمية الصادرات ووزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بالنيابة، محمد بوسعيد، “بالتحول فورا الى قابس للاطلاع على ملابسات وظروف الحادث الأليم، الذي أودى بحياة 5 أشخاص وإصابة شخص بحروق بليغة على إثر انفجار خزّان اسفلت بالمنطقة الصناعية بقابس” .

وأوضحت رئاسة الحكومة في بلاغ لها، السبت، أن المشيشي، كلف الوزير، أيضا، “بضرورة متابعة التحقيقات لمعرفة أسباب هذا الحادث ودعاه إلى ضرورة توفير الإحاطة بأسر الضحايا”.

يذكر أن انفجار خزان يحتوي على مادة الإسفلت، صباح السبت، تسبب في اندلاع النيران بوحدة لصناعة هذه المادة بالمنطقة الصناعية بقابس، وأوقع 05 ضحايا واصابة شخص آخر بحروق تمّ نقله الى المستشفى الجهوي بقابس لتلقي الاسعافات.

وتمكن أعوان الحماية المدنية من اخماد النيران والسيطرة على الحريق ووضع حد للخطر، الذي كان يهدد المنطقة الصناعيّة، التي توجد بها العديد من المصانع المختصة في الصناعات الكيميائية وفي انتاج الغاز.