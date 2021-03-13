تطاوين: تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا وإقبال محتشم على المركز الجهوي للتلقيح ضد الفيروس

كان الاقبال صباح اليوم على المركز الجهوي للتلقيح ضد فيروس كورونا الموجود في القاعة الرياضة المغطاة بحي عباس في مدينة تطاوين محتشما، حسب ما أفاد به المدير الجهوي للصحة الدكتور طه المقدميني مراسل “وات” بالجهة.

وأضاف في تصريحه أن ولاية تطاوين تلقت مائة جرعة من تلقيح ” سبوتنيك ” وان 30 مواطنا فقط تلقوا ارساليات قصيرة تدعوهم الى التلقيح الا ان اغلبهم كان خارج الولاية اوامتنع عن الحضور بسبب المرض.

وقد سجلت الادارة الجهوية للصحة بولاية تطاوين وفق اخر تحيين لها حول الوضع الوبائي لفيروس كورونا في الجهة نشر اليوم السبت، تسع إصابات جديدة ستة منهم في معتمدية غمراسن واصابتين في تطاوين الشمالية واصابة واحدة في تطاوين الجنوبية، ويبلغ العدد الجملي للمصابين بهذه الجائحة منذ شهر مارس الماضي 2659 اصابة مؤكدة منهم اربعة مصابين يقيمون في قسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين.

ولم تسجل الادارة الجهوية للصحة خلال 24 ساعة الماضية اية وفاة جديدة ويستقر العدد الجملي لضحايا كوفيد-19 في حدود 161 وفاة 63 منها في تطاوين الشمالية و35 وفاة في تطاوين الجنوبية و34 في غمراسن و11 في بني مهيرة و8 في البئر الاحمر واربعة في الصمار وثلاثة في كل من رمادة وذهيبة.