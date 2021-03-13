رئيس الحكومة يهنّأ المنفي بمناسبة نيل الحكومة الليبية ثقة البرلمان

هنّأ رئيس الحكومة هشام مشيشي مساء اليوم السبت في اتصال هاتفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي بمناسبة نيل حكومة الوحدة الوطنية ثقة مجلس النواب الليبي.

ونوّه هشام مشيشي وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، برفعة العلاقات القائمة بين تونس والجارة ليبيا معربا عن أمله في ان تتطور هذه العلاقات الى مستوى الشراكة الاستراتيجية لما فيه خير ومصلحة الشعبين الشقيقين تجسيدا لروابط الاخوة والإيمان المشترك بوحدة المصير وبقيم التضامن والتعاون والتكامل.

من جانبه أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي رغبة بلاده في تكثيف علاقات التعاون والتبادل التجاري بين البلدين.

وفي هذا الجانب نوّه بوقوف تونس حكومة وشعبا مع الشعب الليبي، مشدّدا في السياق ذاته على ان التونسيين لهم مكانة خاصة لدى جيرانهم الليبيين.