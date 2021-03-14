رئيس الجمهورية يعلن عن احداث مركز لمعالجة الامراض السرطانية بقابس

أكد رئيس الجمهوريّة، قيس سعيّد، في جلسة جمعته بإطارات ولاية قابس، على هامش زيارة قام بها الى الولاية، أنّه سيتم إحداث مركز لمعالجة الامراض السرطانية بالمستشفى العسكري بقابس تحت إشراف الصحّة العسكرية وسيشمل صيدلية للأدوية الخصوصية ووحدة لمعالجة الأورام بالأشعّة.

وبيّن رئيس الجمهوريّة، الذّي زار الوحدة الصناعيّة بالمنطقة الصناعيّة بقابس والتّي شهدت حادثا أودى بحياة 5 من أعوان الوحدة وإصابة آخر بحروق بليغة أمس، السبت، أهميّة تشخيص الأخطاء، التّي أدّت غلى الحادث وتحديد المسؤوليّات.

وبيّن سعيّد أنّه لا مجال في تونس لان يفلت احد من العدالة مشيرا الى ان تونس لا يمكن ان تنهض الا بعدالة حقيقية بما فيها من جوانب اقتصادية واجتماعية معبرا عن تضامنه مع عائلات المصابين في هذا الحادث الأليم.

وبين سعيد ان لجهة قابس من المقومات ما يساعدها على ان تكون قطبا فلاحيا وسياحيا كبيرا وانه من الضروري الاستماع للشباب، الذي تتوفر لديه تصوّرات من شأنها أن تساعد على النهوض بالأوضاع في الجهة.

الحكومة في بلاغ لها، السبت، أن المشيشي، كلف الوزير، أيضا، “بضرورة متابعة التحقيقات لمعرفة أسباب هذا الحادث ودعاه إلى ضرورة توفير الإحاطة بأسر الضحايا”.

يذكر أن انفجار خزان يحتوي على مادة الإسفلت، صباح أمس السبت، تسبب في اندلاع النيران بوحدة لصناعة هذه المادة بالمنطقة الصناعية بقابس، وأوقع 05 ضحايا واصابة شخص آخر بحروق تمّ نقله الى المستشفى الجهوي بقابس لتلقي الاسعافات.

وتمكن أعوان الحماية المدنية من اخماد النيران والسيطرة على الحريق ووضع حد للخطر، الذي كان يهدد المنطقة الصناعيّة، التي توجد بها العديد من المصانع المختصة في الصناعات الكيميائية وفي انتاج الغاز.