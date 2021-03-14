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الترجي الرياضي يعلن عن اصابة فادي بن شوق بفيروس كورونا

2021/03/14 أهم الأخبار, المصدر مع وات, مجتمع

اعلن الترجي الرياضي التونسي اليوم الاحد عن اصابة لاعبه فادي بن شوق بفيروس كورونا وذلك بعد ان كانت نتيجة تحليل كوفيد 19 ايجابية فيما كانت تحاليل بقية الللاعبين سلبية.
ويتحول وفد الترجي الرياضي اليوم الاحد الى القاهرة حيث يلاقي يوم الثلاثاء الزمالك المصري لحساب الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة ضمن دوري رابطة الابطال الافريقية لكرة القدم.
ووجه المدرب معين الشعباني الدعوة ل24 لاعبا للمشاركة في رحلة القاهرة وهم: بن شريفية وبن مصطفى والدبشي والقروي والنقاز والمسكيني والشتي وبن حميدة وربيع وبدران واليعقوبي وشمام وكوليبالي وغبو وبن رمضان وبن غيت وبدري والهوني والمرزوقي ومزيان وخالد والخنيسي وتوغي وبن خليفة.
ويذكر ان الترجي الرياضي يحتل بعد مرور ثلاث جولات صدارة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط متقدما على مولودية الجزائر (5 ن) والزمالك المصري (2ن) وتونغيت السنيغالي (1ن).

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