الرابطة 2 – نتائج مقابلات الجولة السابعة للمجموعتين الاولى والثانية

في ما يلي نتائج مقابلات الجولة السابعة للمجموعتين الاولى والثانية ضمن المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت اليوم الاحد:

–المجموعة الاولى

في حمام الانف

نادي حمام الانف – نادي اولميك مدنين 3-1

في جندوبة

جندوبة الرياضية – مستقبل السبيخة 2-0

في جربة حومة السوق

جمعية جربة – النادي القربي 1-0

الترتيب

النقاط لعب

1- اولمبيك مدنين 18 7

2- نادي حمام الانف 16 7

3- النادي القربي 10 7

4- جندوبة الرياضية 9 7

5- مستقبل السبيخة 4 7

6- جمعية جربة 3 7

–المجموعة الثانية

في وادي الليل

مستقبل وادي الليل – هلال مساكن 2-2

في قابس

الملعب القابسي – كوكب منزل نور 2-2

في قفصة

قوافل قفصة – الملعب الصفاقسي 2-0

الترتيب النقاط لعب

1- هلال مساكن 14 7

– قوافل قفصة 13 7

3- مستقبل وادي الليل 10 7

4- الملعب الصفاقسي 8 7

5- الملعب القابسي 7 7

6- كوكب منزل نور 5 7