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الرابطة 2 – نتائج مقابلات الجولة السابعة للمجموعتين الاولى والثانية

2021/03/14 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

في ما يلي نتائج مقابلات الجولة السابعة للمجموعتين الاولى والثانية ضمن المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت اليوم الاحد:
–المجموعة الاولى
في حمام الانف
نادي حمام الانف – نادي اولميك مدنين 3-1
في جندوبة
جندوبة الرياضية – مستقبل السبيخة 2-0
في جربة حومة السوق
جمعية جربة – النادي القربي 1-0
الترتيب
النقاط لعب
1- اولمبيك مدنين 18 7
2- نادي حمام الانف 16 7
3- النادي القربي 10 7
4- جندوبة الرياضية 9 7
5- مستقبل السبيخة 4 7
6- جمعية جربة 3 7

–المجموعة الثانية
في وادي الليل
مستقبل وادي الليل – هلال مساكن 2-2
في قابس
الملعب القابسي – كوكب منزل نور 2-2
في قفصة
قوافل قفصة – الملعب الصفاقسي 2-0
الترتيب النقاط لعب
1- هلال مساكن 14 7
– قوافل قفصة 13 7
3- مستقبل وادي الليل 10 7
4- الملعب الصفاقسي 8 7
5- الملعب القابسي 7 7
6- كوكب منزل نور 5 7

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