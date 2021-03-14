الرابطة 1- الجولة 18 – النادي الافريقي يفوز على اتحاد بن قردان ويغادر المركز قبل الاخير

فاز النادي الافريقي على اتحاد بن قردان بهدف لصفر سجله شهاب العبيدي في الدقيقة 67 اليوم الاحد في ختام مقابلات الجولة الثامنة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم مغادرا بذلك المركز قبل الاخير في الترتيب.

ويعد هذا الفوز الثالث للنادي الافريقي في الموسم والثاني تحت قيادة منتصر الوحيشي بما مكنه من الصعود الى المركز الثاني عشر برصيد 17 نقطة فيما بقي رصيد اتحاد بن قردان 28 نقطة في المركز الثالث الى جانب كل من النادي الصفاقسي ومستقبل الرجيش.

وفي بنزرت انقاد النادي البنزرتي في وقت سابق اليوم الى الهزيمة التاسعة في الموسم والثانية على التوالي امام ضيفه الاتحاد المنستيري بثنائة نظيفة حملت توقيع كل من الياس الجلاصي (58) وزياد العلوي (87).

ورفع ابناء المدرب لسعد الشابي بفضل هذا الفوز السادس رصيدهم الى 22 نقطة في المركز الثامن مقابل تجمد رصيد ابناء المدرب قيس اليعقوبي عند 14 نقطة في المركز قبل الاخير.

كما انقاد فريق شبيبة القيروان الى هزيمة جديدة هي الخامسة عشرة في 18 جولة وذلك امام مستقبل الرجيش بهدف لصفر سجله مالك بولعابي في الدقيقة 25 من ضربة جزاء ليبقى نادي عاصمة الاغالبة في اسفل الترتيب ب3 نقاط فيما رفع الوافد الجديد على الرابطة الاولى رصيده الى 28 نقطة.

وتابع اتحاد تطاوين سلسلة نتائجه الايجابية منذ قدوم المدرب شكري الخطوي كاسبا ثلاث نقاط جديدة خارج قواعده بعد تغلبه على الاولمبي الباجي بهدف لصفر سجله اليا سيلا في الدقيقة 24 من ركلة جزاء.

وتجدر الاشارة الى ان الاولمبي الباجي اهدر ركلة جزاء بواسطة جاك بيسان في الدقيقة 62.

وصعد اتحاد تطاوين الى المركز الثامن رفقة الاتحاد المنستيري برصيد 22 نقطة في حين تجمد رصيد الاولمبي الباجي عند 21 نقطة.

ومنح سيدريك ابوغو الفوز لفريقه نجم المتلوي على حساب ضيفه مستقبل سليمان عندما سجل ثنائية في الدقيقتين 10 و86 مقابل هدف لفريق الوطن القبلي سجله باسكال اونييكاشي دوروغبور (71).

وكانت الجولة افتتحت امس السبت بفوز النجم الساحلي على الترجي الرياضي 2-0 وتغلب الملعب التونسي على النادي الصفاقسي 1-0.